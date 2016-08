Posted by Redação on ago 15, 2015 |

Home office: como escolher os móveis para escritório

Uma pesquisa da Citrix relevou que em 2020 a tendência é que 50% dos profissionais façam home office. Já um estudo da PwC e FGV mostra que 64% das empresas brasileiras desejam oferecer o trabalho remoto como uma alternativa aos funcionários, mas tem medo de fazê-lo por questões legais.

Estima-se que o trabalho em casa se torne mais popular e muitas pessoas estão começando a se adaptar a essa nova realidade do mercado. Mas não apenas no exercício diário das atividades ocorrem mudanças, muitos estão preocupados, por exemplo, com adequar um espaço em casa para atender as demandas profissionais. Com o home office se torna fundamental ter um local adequado em casa e que possa ser usado para o trabalho sem oferecer distrações ou desconforto.

Mas, como deve ser montado um home office? Isso vai depender muito das necessidades da sua área de atuação, mas alguns itens são básicos para todos os profissionais, como os móveis para escritório que incluem cadeira de trabalho, mesa e armário.

Móveis para home office

O escritório em casa pode ser usado por toda a família, mas o indicado é que ele se torne um ambiente agradável e acolhedor para quem o usa boa parte do tempo. Assim, muitas mulheres optam por ter um espaço exclusivo em casa e decorá-lo com mais personalização e atendendo as próprias necessidades de trabalho.

Alguns itens devem ser escolhidos com atenção a questão estética, mas sem esquecer a importância do conforto e funcionalidade. Um exemplo são as cadeiras de trabalho, quando o modelo não é adequado as atividades exercidas pode causar desconforto, dores e cansaço. São três os modelos de cadeira:

Cadeira secretária;

Cadeira diretor;

Cadeira presidente.

Os três oferecem conforto e opções de ajuste, sendo a cadeira presidente o modelo mais moderno. Ao escolher a cadeira é importante se atentar ainda a escolha da mesa de trabalho que deve ter um tamanho adequado para a altura de quem a utilizará.

Na hora de escolher os móveis para escritório o mais importante é pensar no conforto, no entanto, para a decoração é possível colocar a imaginação para trabalhar. Podem ajudar na organização e beleza do seu espaço:

Caixas organizadoras decorativas;

Cortinas claras e que deixem o espaço ameno;

Mural de recados para facilitar acesso as informações;

Objetos pessoais como fotos e vaso de flores;

Luminária eficiente e que deixe a iluminação agradável aos olhos.

São muitos os cuidados para otimizar o home office e torná-lo um espaço mais personalizado, o importante é não esquecer que a funcionalidade irá ajudar no desenvolvimento das atividades e mesmo na produtividade, por isso, deixe seu escritório com a sua cara e bom trabalho!

Post Colaborativo por Prodis

Comentários

comentários