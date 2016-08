Posted by Elkezinha on fev 9, 2014 |

Leggings: 7 dicas para seguir

Descubra os segredos de como escolher e usá-los!

As leggings (modelo na foto, H&M, € 12,95) são a solução a ser explorada tanto no verão quanto no inverno, e são podem ser usadas ​​por todos os tipos de mulheres.

Há quem as odeiem e quem as amam, mas a única certeza é que: elas são inegavelmente confortáveis.

É por isso que, se no passado, nos obsecávamos com as calças jeans, hoje colocamos em consideração as calças leggings.

Descubra conosco que estampas para escolher, como combiná-as com os sapatos e quais modelos evitar.

O que vestir com leggings

Primeira dica: as leggings não são calças.

Você tem que pensar neles como primos de primeiro grau por parte de mãe das meias-calças e por parte de pai das calças.

Nos expõem como meias-calças, são aderentes como uma segunda pele e não deixam quase nada à imaginação.

As calças, no entanto, através dos bolsos e costuras conseguem disfarçar algumas falhas e, dependendo do corte, podem nos ajudar a valorizar nossos pontos fortes.

Por esta razão, quando você usar as leggings, procure sempre cobrir o “lado b” evitatando tops ou vestidos muito curtos e combiná-las com blusas grandes ou vestidos cortados em A ou à balão.

