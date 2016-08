Posted by Elkezinha on mar 22, 2014 |

As tendências da moda inverno 2014

Chega ao fim o inverno na Europa e está prestes a começar aqui no Brasil. Aqui estão as principais evoluções e tendências da moda européia para o inverno 2014 que estão chegando no Brasil.

As propomos aqui para vocês, nossas queridas, para que vocês possam estar sempre chiques e em dia com as últimas tendências.

Espreitando as coleções das grifes mais famosas e refinadas da moda já se pode ver quais são as tendências que seguiremos durante todo o inverno! Para todas aquelas que são capazes de olhar para a frente ou são capazes de encontrar entre as roupas em saldo aquelas que serão usadas este inverno também!

Continua a tendência que tem reinado nos guarda-roupas de verão: o preto e branco, o casal perfeito e que este inverno continua a estar entre os mais-mais da moda. Fácil de usar, divirta-se com as listras! Quer saber qual a roupa que tem que comprar já? tubinho branco com perfis pretos.

O look “branco total” já não é apenas para o verão, mas também para o inverno. Perfeito para aquelas que querem experimentar um estilo minimalista e ter uma ar etérea. Além disso, você pode usar o branco e combiná-lo facilmente com as outras cores da moda inverno 2014.

Você pode combinar branco com uma roupa verde que é outra cor de pico do inverno 2014. A cor escolhida para a moda na última primavera é tingida com tons mais quentes e outonais, mas o verde é a cor que não pode faltar em seu guarda-roupa neste inverno.

Escolha um casaco desta cor, mas cuidado com o modelo. Os casacos devem ser estritamente oversize: devem cair suave nas laterais e ter mangas largas e confortáveis. O que fará os casacos mais de tendência serão os cortes: linhas essenciais, mas com detalhes que enriquecem o modelo.

Não podem faltar as saias que se estendem de alguns centímetros: este inverno é melhor deixar as mini-saias no guardarroupa e optar por modelos com gostinho vintage, plissados e rigorosamente longos, pelo menos até o joelho.

Os amantes do estilo garçonne ficarão muito felizes neste inverno: uma das tendências que dominaram as pasarelas este ano foi o estilo dandy. Calça com corte masculino, combinada com camisas abotoadíssimas e jaquetas com corte de verdadeiro dandy.

A última tendência a ser considerada é aquela do couro e dos casacos de pêlos: o segredo para estar na moda é sempre escolher as versões ecológicas. Calças, saias e até mesmo roupas de couro vão ser um must-have, isto é, peças que não podem faltar no seu guardarroupa, bem como os casacos de pêlos em sua versão ecológica.

