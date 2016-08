Posted by Elkezinha on nov 25, 2013 |

Sucos que emagrecem: Dicas de receitas

Perder peso com os sucos é possível? Quando se começa uma dieta os vegetais viram fundamentais, porque eles possuem inúmeras propriedades que são, não apenas bons para a saúde, mas que podem se revelar providenciais para o objetivo da dieta e, então, combinando-os com um regime normal como o da dieta mediterrânea, podem nos ajudar a perder peso. Sendo assim, aqui estão algumas receitas de sucos que emagrecem e que podem ser úteis neste caso.

Neste contexto, ganham muita importância os sucos frescos de frutas, legumes e verduras, tendo o cuidado de evitar aqueles que são ricos em açúcar. Existem algumas frutas, de fato, que são amplamente calóricas e se em uma receita você adicionar mais açúcar, perder peso permanecerá só uma utopia. Além disso, os vegetais são ricos em propriedades terapêuticas, e um suco pode só fazer bem, no café da manhã, no lanche do meio da manhã e no lanche da tarde.

Uma dessas receitas prevê como ingredientes sucos de limão, cenoura e gengibre fresco. O limão é rico em elementos antioxidantes, mas também em vitaminas B e C: se trata de uma fruta que age como um tônico para o sistema nervoso, porque reequilibra o sistema nero-vegetativo, é depurativo e tem um efeito alcalinizante em todo o organismo. Cenouras e gengibres por sua vez são diuréticos e ajudam a reduzir o colesterol e triglicérides.

Elimine as toxinas e engane a fome: suco de cenoura e alface

Ingredientes:

4 cenouras médias

100g de repolho

8 folhas de alface

500ml de água com suco de ½ limão

Os mais doces são os sucos de melão, damasco e cenoura. Aqui também as vitaminas A e C, são as mestres e ajudam contra a retenção de líquidos e celulite, dois dos males que mais afligem as mulheres. Além disso, o damasco é muito útil para a saúde da pele. A batida pode ser feita com suco de laranja, mas também com água, limão e mel. Deve ser servido frio, talvez com uma folha de hortelã, caso você esteja com uma amiga e queira causar uma boa impressão, neste caso os olhos também exigem a sua parte.



Elimine as toxinas e engane a fome: suco de banana e mamão

Ingredientes:

300ml de água de coco

1 banana-maçã

½ mamão papaia

1 colher de sopa de linhaça



Finalmente, os sucos de pêra, mamão e framboesas. As peras são ótimas, pois, além das vitaminas têm também potássio, fósforo e cálcio, e são bons para a memória e para os ossos, especialmente se a menopausa está alí na esquina. O mamão por sua vez é rico em fibras, que regulam o intestino e ajudam na assimilação das proteínas. Em fim, as framboesas também são ricas em proteínas e adicionam sabor e cor em tudo. Este último cocktail é agradável e muito saboroso, mas você pode preparar outros.

Favoreça o bronze e aumente suas defesas: suco de cenoura e espinafre

Ingredientes:

1 cenoura média

1 punhado de espinafre

1 pepino médio

2 maçãs sem sementes

500ml de água com suco de ½ limão

Deixe livre sua imaginação, crie centrifugados originais, talvez chicória e erva-doce, visto que a temporada de inverno nos oferece esses vegetais. E talvez colocando dentro um pouco de champanhe ou vodka, os menos calóricos dos álcools, mas podem dar corpo e sabor em vista de uma reunião com as amigas.

Fonte: Tgcom, Itália. Receitas: Viva Mais

