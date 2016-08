Posted by Elkezinha on dez 4, 2013 |

Sneakers: os tênis das divas

Saltos embutidos super sexy de Louboutin, Jimmy Choo e Manolo Blahnik, as celebridades derrubam mais um mito e optam por sapatos confortáveis e práticos. Há quem permaneça fiél ao clássico Converse. Ou quem opta por modelos hi-tech. E enquanto isso, explode a sneakers mania!

O tapete vermelho, sabemos, é uma atividade que mete à prova até as mais tenazes equilibristas.

Horas e horas montadas em saltos improváveis, mistificando a cara de dor em um sorriso de capa de revista, fingindo a maior indiferença, mesmo quando as pontadas de dor vão além dos níveis de perigo. Nenhuma surpresa, então, quando a cortina cai também para elas, as paladinas dos saltos 12, levantam bandeira branca e descem, literalmente, de acordo com a sua obsessão, entrando em um confortável par de tênis sneakers.

Obviamente, são criaturas volúveis e repensam rapidamente, é só o tempo de escapar até o supermercado ou de uma caminhada com a próle, um breve, mas intenso momento que imediatamente lança uma tendência. Por que, ça va sans diz que o vestuário das estrelas é a verdadeira passarela da qual parte todas as tendências.

Mas quais são os Sneakers do momento nos quais se concentrar?

Aqui estão as 4 tendências mais quentes vistas nos pés das estrelas:

1) Evergreen. Fieis à tradição escolhem os modelos clássicos e mais econômicos como o Converse All Star, americano ou Superga, italiano. Mesmo entre as cores, as mais populares são o must-have azul e branco. Apenas a altura dos canos distingue as duas facções que debatem sobre o enigma crucial: realça mais o tornozelo nu ou coberto?

2) Tecnológicas. A palavra de ordem é alto desempenho, também para chegar à poltrona do cabeleireiro. Então, as solas devem ser amortecidas, os canos reforçados e tornozelos sustentados. Se você adicionar o efeito de endurecimento dos modelos easy-tone, o resultado é que os estiletes estão com os dias contados.

3) Fluo ou Neon. A tendência ainda não se esgotou e as estrelas dão o bom exemplo, mostrando laços amarelos marcados, canos e inserções de couro fúcsia fluorescente. Não será uma técnica para distrair os olhares dos defeitos e atraí-los para o ponto desejado?

Os tênis sneakers Jimmy Choo de Carmen Electra, em camurça e couro com salto embutidos: Custo: € 657,48 aproximadamente R$2.106,85

4) Fashionistas. Nem mesmo na versão esportiva eles renunciam à esguia de um salto oculto. O resultado? Os tênis sneakers “Willow”, de Isabel Marant, que graças à sola de 7 centímetros imitam o efeito do estilete e estão esgotados há meses, mas agora estão brotando os Ishikawa made in Italy, gêmeos feito na Itália desenhados pela criativa DJ La Pina.

Sob casaco cinza e jeans Jessica Biel escolhe um par de Nike cinza, amarelo e carvão, para enfrentar as compras com um toque de terra. Um toque de cor para verde neon para Katie Holmes em look casual, cinza total para uma corrida em direção a um táxi nas ruas de Nova York.

Os preços variam muito dependendo da marca. Os Nike Dunk Sky por exemplo, na europa pode custar entre € 70 e € 130. Os da Adidas entre € 70 e € 100. Marcas como Ana Karan em veludo sao vendidos por R$ 99,95.

Muitas outras marcas lançaram seus sneakers: Via Uno, Qix, Isabel Marant etc. Procure o seu e arrase!

