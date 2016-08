Posted by Elkezinha on ago 28, 2015 |

10 aplicativos úteis e curiosos

Quantas vezes por dia você checa seu celular? Pagar contas, tirar fotos, postar nas redes sociais, baixar games ou pesquisar apps do universo feminino são algumas das ações que tomam uma grande parte do nosso tempo diariamente.

De acordo com um estudo divulgado pelo programa Fantástico, jovens têm o hábito de ficar cerca de seis horas por dia no celular. A variedade de aplicativos e as plataformas amigáveis para os dispositivos móveis fazem com que muitas pessoas dispensem os computadores para navegar e utilizem apenas celulares ou tablets.

São mais de 1,2 milhão de aplicativos no IOS e essas plataformas são úteis para diversas atividades. Porém, alguns apresentam funções curiosas.

A seguir, veja a nossa seleção de aplicativos que podem ser úteis e alguns bastante curiosos:

PeeperPeerer – Funciona como um detetive no seu celular. Se uma pessoa tentar checar o seu aparelho sem a sua permissão é tirada uma foto do invasor.

Stylish Girl – Se você quer fazer um levantamento das suas peças de roupas e acessórios e organizar o seu armário, o Stylish é excelente. O app sugere combinações, apresenta dicas de moda e ainda disponibiliza um recurso para ajudar a fazer malas de viagem.

Mega – Trata-se de um serviço de armazenamento em nuvem que oferece um espaço de 50GB grátis. O programa permite também que você acesse seus arquivos via site.

Duolingo – Se você deseja aprender idiomas, o Duolingo é uma excelente opção. Foi considerado pela Apple o melhor aplicativo de 2013.

Chicfeed – A plataforma dá acesso aos principaisfeeds de blogs de moda do mundo.

Pocket- Salva links, vídeos, artigos e outros arquivos e permite acesso off-line.

Fábrica de Casamentos – Ajuda a noiva organizar melhor os preparativos para o grande dia. É possível criar um check list de tarefas, documentação, fornecedores, entre outros.

Boa lista – A plataforma informa todas as ofertas dos supermercados, monta uma lista de compras e controla gastos. Além disso, o app diz quais são os estabelecimentos mais próximos de você com produtos mais baratos.

AppLock – Bloqueia senhas e aplicativos que escolher. Além disso, você pode impedir a instalação de outros apps e evitar que outras pessoas atendam as ligações no seu lugar. Ideal para proteger celulares das crianças.

Rastreador de namorado – Se você está desconfiada do seu parceiro basta baixar o rastreador de namorado. O programa age como um investigador particular e entrega todas as ações do seu namorado, como ligações, mensagens, localizações e chamadas.

O que vocês acharam da nossa seleção? Quais aplicativos recomendam? Compartilhem conosco a seleção de vocês!!!!

